Бездомные без документов смогут привиться от COVID-19 в Петербурге

Бездомные люди могут вакцинироваться от COVID-19 26 июля с 15:00 до 18:00 на стоянке Автобуса Милосердия по адресу Миргородская улица, 7.

Будет использоваться «Спутник V». Проведут вакцинацию медицинские работники поликлиники № 49. Бездомные люди смогут впоследствии получить и вторую вакцину, а затем и сертификат.

Организаторы акции – Благотворительный фонд «Диакония», «Благотворительная больница» и общество «Кинония».

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Сергей Лавров рассказал, почему в России нет зарубежных вакцин от COVID-19.