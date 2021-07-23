Впервые в истории церемония открытия Игр проходит без зрителей и с пустыми трибунами.
Сегодня, 23 июля, в Японии началась церемония открытия Летних Олимпийских игр. Впервые в истории церемония открытия Игр проходит без зрителей и с пустыми трибунами. Такие ограничения связаны с пандемией COVID-19.
Российские спортсмены вышли на церемонию под нейтральным флагом. Российская сборная была лишена права использовать на соревнованиях национальный флаг и гимн по причине санкций МОК, связанных с допинговым скандалом. Вместо национального флага будет использоваться флаг ОКР (Олимпийского комитета России). Вместо гимна — музыка Чайковского.
Также почитайте наш следующий материал: Российская лучница Гомбоева потеряла сознание на Олимпиаде в Токио.
Вам будет интересно
В связи с пандемией коронавируса, которая настигла мир в 2020 году, XXXII Олимпийские игры перенесли на 2021 год. Это первый...
16.07.2021 433