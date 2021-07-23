Впервые в истории церемония открытия Игр проходит без зрителей и с пустыми трибунами.

Сегодня, 23 июля, в Японии началась церемония открытия Летних Олимпийских игр. Впервые в истории церемония открытия Игр проходит без зрителей и с пустыми трибунами. Такие ограничения связаны с пандемией COVID-19.

Российские спортсмены вышли на церемонию под нейтральным флагом. Российская сборная была лишена права использовать на соревнованиях национальный флаг и гимн по причине санкций МОК, связанных с допинговым скандалом. Вместо национального флага будет использоваться флаг ОКР (Олимпийского комитета России). Вместо гимна — музыка Чайковского.

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