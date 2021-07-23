В Петербурге осудили похитителя картины стоимостью 15 млн рублей. Подозреваемого искали 11 лет

Автор: Анастасия Щербакова
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О пропаже «Зимней панорамы Петербурга» владелец заявил 10 апреля 2010 года. Спустя 11 лет безуспешных поисков похитителя удалось задержать в Москве, после чего его отправили на суд в Петербург, который постановил поместить «любителя искусства» в СИЗО.

Информацией об этом поделился портал Невские новости в пятницу, 23 июля со ссылкой на правоохранительные источники.

По материалам следствия, намерение похитить дорогую картину у злоумышленников появилось 9 апреля 2010 года, а уже на следующий день полотно пропало. Примерно в 11 часов дня похитители пришли в офис под предлогом покупки вышеназванной картины и украли ее.

Как уточняет пресс-служба судов Петербурга, стоимость произведения искусства за прошедшее десятилетие сильно выросла и составляет на данный момент 24 млн 704 тысяч рублей. На данный момент Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения похитителю в виде заключения под стражу.

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