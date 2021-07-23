В Гатчинском районе ищут мигранта, похитившего 250 тысяч рублей

Разыскиваемый уроженец Средней Азии чуть меньше месяца назад похитил из автомобиля в поселке Сиверский крупную сумму денег. На данный момент на вора заведено уголовное дело.

По информации портала 47news, кража 250-ти тысяч рублей из автомобиля марки «Ивеко» произошла, примерно, в 10 утра, 26 июня в поселке Сиверский.

По данным правоохранительных органов, к краже может быть причастен 21-летний гражданин Узбекистана. Он находился в автомобиле перед пропажей денег.

УМВД по Гатчинскому району ведет розыск подозреваемого. Согласно ориентировке, молодой человек был одет в футболку и брюки. Из примет — на вид 20-25 лет, азиатской внешности, ростом около 170 — 175 сантиметров.

На данный момент в отношении разыскиваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража).