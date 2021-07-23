Мошенники пытаются продать тихвинцам бесплатные билеты на «Поезд Победы»

В Тихвине активизировались мошенники, которые предлагают местным жителям и гостям города приобрести билеты на «Поезд Победы».

Об этом предупреждает пресс-служба администрации Тихвинского района сегодня, 23 июля.

Как передают в муниципалитете, на уловки мошенников ни в коем случае нельзя поддаваться. Билеты на музей «Поезд Победы» абсолютно бесплатны.

«Посещение «Поезда Победы» абсолютно бесплатно и возможно только по предварительной регистрации на сайте. К сожалению, в связи с малой пропускной способностью вагонов, а также в целях нераспространения коронавирусной инфекции посещение осуществляется группами до 12 человек».

Также Администрация района просит всех, кто уже отдал свои деньги мошенникам, обратиться в местный муниципалитет.