В небе над Санкт-Петербургом были замечены «Серебристые облака» — таймлапс

Серебристые облака были замечены на обширной площади.

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В телеграм-канале Астро Фото Болото появились фотографии прекрасных облаков, которые растелились над Санкт-Петербургом.

Специалисты называют это явление «Серебристые облака.

«Серебристые облака» — сравнительно редкое атмосферное явление, крайне разреженные облака, возникающие в мезосфере под мезопаузой (на высоте 76—85 км над поверхностью Земли) и видимые в глубоких сумерках, непосредственно после заката или перед восходом Солнца.