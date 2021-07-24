На трассе М11 «Нева» загорелась фура — видео

Водитель успел отцепить горящий полуприцеп.
В сообществе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб появилось видео, на котором загорелся большегруз на 576 км трассы М-11.
Отмечается, что водитель успел отсоединить полуприцеп от грузовика, тем самым спас его.
Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание.
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