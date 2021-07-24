Жесткое столкновение иномарок произошло в Санкт-Петербурге

Информация о пострадавших не поступала.

Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, лобовое столкновение двух автомобилей произошло на перекрёстке Маршала Блюхера с Замшиной.

На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб.

По факту ДТП будет проведена проверка.