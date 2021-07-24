Жесткое столкновение иномарок произошло в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Информация о пострадавших не поступала.

Жесткое столкновение иномарок произошло в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, Россияне, Россия, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/spb_today
Жесткое столкновение иномарок произошло в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, Россияне, Россия, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/spb_today
Жесткое столкновение иномарок произошло в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, Россияне, Россия, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/spb_today
Жесткое столкновение иномарок произошло в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, Россияне, Россия, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/spb_today

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, лобовое столкновение двух автомобилей произошло на перекрёстке Маршала Блюхера с Замшиной.

На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб.

По факту ДТП будет проведена проверка.

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23.07.2021 174
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