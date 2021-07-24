Жесткое столкновение иномарок произошло в Санкт-Петербурге

Информация о пострадавших не поступала.
Источник: vk.com/spb_today
Источник: vk.com/spb_today
Источник: vk.com/spb_today
Источник: vk.com/spb_today
По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, лобовое столкновение двух автомобилей произошло на перекрёстке Маршала Блюхера с Замшиной.
На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб.
По факту ДТП будет проведена проверка.
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