В Ленобласти снизился прирост госпитализированных с COVID-19 за сутки

В Ленинградской области снизился суточный прирост госпитализированных с COVID-19. Если за 23 июля в региональные больницы были доставлены 122 пациента, то за прошедшие 24 часа – это уже 96 человек.

Всего в Ленинградской области на момент подготовки публикации подготовлено 2678 коек. Заняты 1637: пациентами с внебольничной пневмонией – 499; пациентами с COVID-19 – 1138. Из 463 коек с аппаратами ИВЛ заняты 41.

За 24 июля в Ленинградской области привито 5202 человека, 2956 из которых закончили вакцинацию от COVID-19. Поставлено 472 698 комплектов вакцины: 451 098 – «Гам-Ковид-Вак»; 15 360 – «ЭпиВакКорона»; 6 240 – «КовиВак».

Всего в Ленинградской области привито 392 891 человек: 373 469 – «Гам-Ковид-Вак»; 15 071 – «ЭпиВакКорона»; 4 351 – «КовиВак». Полностью привиты 261 180 человек – это 66,7% от общего числа вакцинированных.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Сергей Лавров рассказал, почему в России нет зарубежных вакцин от COVID-19.