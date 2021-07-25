По информации ivbg.ru, что 24 июля в полицию Выборгского района обратилась 73-летняя жительница Светогорска, разыскивающая 69-летнего супруга.

По словам женщины, около 10:00 мужчина высадил ее из автомобиля на перекрестке дорог к военному полигону и поселку Лосево. Женщина ушла собирать ягоды, договорившись с супругом, что он заберет ее около 14:00.

Когда пенсионерка пришла на место встречи, автомобиль мужа оказался запертым, а его самого рядом не было. Полиция и ПСО ориентированы на поиски хромающего русоволосого мужчины, одетого в куртку, брюки цвета хаки, серую футболку и светло-коричневые туфли.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что женщина выпала из окна многоэтажного дома в Санкт-Петербурге – фото.