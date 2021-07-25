В лесу под Куровицами найден труп мужчины в татуировках

По информации ivbg.ru, 24 июля около 13:00 в полицию Кингисеппского района обратился 37-летний геолог дочерней компании Газпрома – «Газпром проектирование».

Мужчина рассказал, что нашел труп мужчины с татуировками в лесу, в 200-х метрах от дороги «Псков – Кингисепп – Краколье» и в 10 километрах от деревни Куровицы. Из одежды на умершем были только трусы.

Прибывшие на место полицейские не зафиксировали на теле следов насильственной смерти. Личность погибшего установлена – им оказался 38-летний мужчина, которого по заявлению его супруги разыскивали с 20 июля.

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