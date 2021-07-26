Турция может снова закрыться для россиян из-за роста заболеваемости в стране

Автор: Александр Селиванов
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Турецкие власти могут принять решение о прекращении авиасообщения с Россией из-за растущей заболеваемости коронавирусом.

По сообщению портала «URA.RU» со ссылкой на президента «Уральской ассоциации туризма» Михаила Мальцева, власти Турции могут принять решение о прекращении авиасообщения с Россией из-за растущей заболеваемости коронавирусом.

По его словам, на этом настаивают турецкий Минздрав и политическая элита страны. Для изменения подобных настроений, в первую очередь должна измениться эпидемиологическая ситуация в России.

Ранее глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал ужесточить меры по отношению к россиянам на фоне растущей заболеваемости коронавирусом.

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20.07.2021 228
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