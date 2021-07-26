В Ленобласти выявили 244 новых случаев коронавируса 26 июля

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 244 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 26 июля.

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Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалёво (+3), Ефимовский (+4), Анисимово (+1), Яковлево (+1).

Волосовский район: Волосово (+2), Кикерино (+1), Извара (+1), п. Сельцо (+1), Зимитицы (+1), Торосово (+1), Большая Вруда (+1), Клопицы (+1), Роговицы (+1) .

Волховский район: Волхов (+2), Колчаново (+1), Сясьстрой (+5) .

Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+8), Кудрово (+5), Янино-1 (+3), Новое Девяткино (+3), Сертолово (+1), Осельки (+3), Ваганово (+1), пгт. им. Морозова (+3), Бугры (+6), Гарболово (+3), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Старая (+5), Токсово (+1), Борисова Грива (+1), Романовка (+2), Агалатово (+3), пгт. им. Свердлова (+5), Дубровка (+3), Суоранда (+1), Павлово (+1), Рахья (+2), Кальтино (+1), Колос (+1), Кирпичный Завод (+1), Скотное, Лехтуси (+1) .

Выборгский район: Выборг (+13), Глебычево (+1), Кондратьево (+2), Тарасово (+1), Красный Холм (+1), Большое поле (+1), Вещево (+1), Токарево (+1) .

Гатчинский район: Гатчина (+7), Рождествено (+2), д. Никольское (+1), п. Кобралово (+1), Вырица (+1), Малое Верево (+1), Коммунар (+3), Большое Рейзино (+2), Новосиверская (+1), Луйсковицы (+1), Воскресенское (+1), Поддубье (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+7), Усть-Луга (+1), Большое Кузёмкино (+1), Котлы (+1) .

Киришский район: Кириши (+8), Багольник (+1).

Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+1), Приладожский (+2), Старая Малукса (+1), Павлово (+1), Путилово (+1), Мга (+4) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Свирьстрой (+1), Алеховщина (+1), Рахковичи (+1) .

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Русско-Высоцкое (+2), Аннино (+2), Горбунки (+1), Лопухинка (+1), Лебяжье (+1), Копорье (+1), Кипень (+1), Яльгелево (+1).

Лужский район: Луга (+3), Заклинье (+2), Толмачёво (+1), Волошово (+1), Ситенка (+1), Турово (+1).

Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+4).

Приозерский район: Приозерск (+1), Саперное (+1), Коммунары (+1), Кузнечное (+5), Тракторное (+1), Красноозёрное (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+5), Старополье (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+19), Шугозеро (+1).

Тосненский район: Тосно (+5), Никольское (+3), Федоровское (+4), Красный Бор (+1).

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти временно запретили работу передвижных цирков шапито.