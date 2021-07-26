Лосилий решил участвовать в предстоящих выборах — видео

Неофициальный туристический символ Ленобласти лось Лосилий посетил Избирком.

Он решил поучаствовать в предстоящий выборах и подал документы на регистрацию кандидатом в депутаты. К его большому сожалению в Леноблизбиркоме не приняли документы, но пригласили его принять участие в выборах в качестве волонтера.

“В Ленинградской области на избирательных участках в дни голосования всегда присутствуют наши Ленинградские волонтеры, они помогают пожилым, маломобильным гражданам. Уверен деятельное присутствие Лосилия создаст доброжелательную, теплую обстановку и повысит активность наших избирателей”, — отметил председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

Напомним, 19 сентября в Ленобласти пройдут выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания, а также дополнительные выборы депутатов муниципальных образований. Леноблизбирком запустил “горячую линию” для жителей региона.