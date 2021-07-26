Гатчинская детская музыкальная школа получила новые инструменты

В Ленобласти благодаря нацпроекту «Культура» продолжается оснащение детских музыкальных школ.

На этот раз новые струнные, духовые, ударные и клавишные инструменты доставили в Гатчинскую детскую музыкальную школу имени М. М. Ипполитова-Иванова. Для юных музыкантов закупили скрипки, пианино, балалайки, гитару, домру, а также интерактивную панель, магнитно-маркерную доску, мебель, световое оборудование и методическую литературу.

Ранее Лодейнопольский детский центр эстетического развития закупил новые инструменты и оборудование на 7 млн рублей. А детская школа искусств в Тихвине получила новую барабанную установку.