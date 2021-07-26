Экс-полицейский осужден за взятку в 100 тысяч рублей за защиту бутлегеров из Кудрово

По информации ivbg.ru, суд признал бывшего оперуполномоченного экономической полиции Приморского УМВД Романа Мишенина виновным в посредничестве во взяточничестве.

Мишенин был задержан 12 декабря 2017 года. Следствие установило, что он передал 100 тысяч рублей следователю всеволожского СК Кириллу Адвахову на Фермском шоссе в Санкт-Петербурге.

Деньги следователь получил в рамках оперативного эксперимента. Адвахов расследовал уголовное дело о нелегальном производстве алкоголя. Двое граждан Азербайджана через Мишенина хотели решить с Адваховым вопрос об изменении меры пресечения компаньонам.

После служебной проверки в 2017 году Мишенин был уволен. Решением суда, экс-сотруднику полиции назначено 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что экс-замначальника угрозыска Лодейного Поля задержан за кражу с места ДТП с погибшим ребенком.