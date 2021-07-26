Благоустройство общественной территории в Лодейном поле обойдется в 24 млн рублей

В Лодейнопольском районе Ленобласти начали благоустройство общественной территории в районе водоема «Озерко». На эти цели выделят больше 20 млн рублей.

Территорию у озера «Озерко» приводят в порядок в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщают на сайте администрации Ленобласти.

Подрядчиком в реализации проекта выступит ООО «Петропроект», который выполняет первую очередь строительных работ. Ему предстоит отремонтировать подъезд к Озерку по улице Железнодорожной, от улицы Мошкина до Озерного переулка и часть самого Озерного переулка, кроме того, построить тротуар по улице Железнодорожной от Онежкого до Озерного переулка, парковочные места, детскую площадку, площадку для сдачи норм ГТО, спортивную площадку с тренажерами, искусственное освещение и общественный туалет.

«Объем работ здесь очень большой, поэтому реализация проекта разделена на два года. Мы стараемся приложить все силы, чтобы эта общественная территория, любимая зона отдыха для горожан была комфортной» ― отметил заведующий отделом капитального строительства Константин Григорьев.