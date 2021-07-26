После падения двух детей на рельсы в Петербурге прокуратура начала проверку

Северо-Западная транспортная прокуратура выясняет обстоятельства падения двух малышей на железнодорожные пути на Московском вокзале в Петербурге.

Об инициированной проверке ведомства стало известно вечером, 26 июля. Также сообщается, что инцидент поставил на личный контроль глава Северо-Западной транспортной прокуратуры.

О происшествии на Московском вокзале мы сообщали ранее. Трагедии чудом удалось избежать благодаря слаженным действиям сотрудников вокзала и неравнодушных. После инцидента, спасенных детей решили госпитализировать.