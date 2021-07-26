Подробности: дети, упавшие на рельсы Московского вокзала, получили серьезные травмы

Девочке и младенцу, пострадавших на железнодорожных путях Московского вокзала в Петербурге, оказывают помощь в детской городской больнице имени Раухфуса. Состояние детей оценивается как тяжелое.

Об этом вечером, 26 июля пишет Фонтанка. Покалеченных детей из медицинской службы вокзала доставили в больницу на Лиговском проспекте. Их состояние оценивается как тяжёлое. В настоящее время их обследуют и оказывают помощь.

По предварительным данным, у девочки зафиксирован перелом орбиты. Также стало известно, что данным инцидентом уже заинтересовалась транспортная прокуратура.