Жара вернулась: во вторник температура воздуха в Санкт-Петербурге превысит 30 градусов

Порывы восточного ветра будут достигать 2-7 метров в секунду.
По информации ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в Санкт-Петербурге ожидается сухая и преимущественно солнечная погода во вторник 27 июля.
Температура наружного воздуха составит 29-31 градус, по области — 25-30 градусов. Атмосферное давление будет в норме.
Отмечается, что во второй половине дня в городу может пройди дождь с грозой.
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27.07.2021 88