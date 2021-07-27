Жара вернулась: во вторник температура воздуха в Санкт-Петербурге превысит 30 градусов

Порывы восточного ветра будут достигать 2-7 метров в секунду.

По информации ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в Санкт-Петербурге ожидается сухая и преимущественно солнечная погода во вторник 27 июля.

Температура наружного воздуха составит 29-31 градус, по области — 25-30 градусов. Атмосферное давление будет в норме.

Отмечается, что во второй половине дня в городу может пройди дождь с грозой.