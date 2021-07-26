В Ленобласти сократят количество COVID-коек

В ближайшие дни в Ленобласти к привычной работе вернутся корпуса Бокситогорской, Приозерской, Киришской и Тосненской больниц. Там свернут 634 COVID-койки.

Кроме того, в начале следующей недели госпитализация людей с коронавирусом будет остановлена в Ломоносовской больнице.

Сокращение числа COVID-коек стало возможным в том числе благодаря активной вакцинации. Всего в регионе прививку от коронавируса сделали 394 280 человек, из них — 262 687 человек полностью завершили вакцинацию.

Активнее всего прививаются жители Тихвинского – 45,5%, Киришского – 32,9%, Кингисеппского – 32,9%, Лужского районов– 31,7%, Соснового Бора – 30,8%. На сегодняшний день вакцинация проводится в 105 прививочных пунктах во всех районах Ленобласти, из них 49 – мобильные бригады.

На сегодняшний день, 26 июля, в Ленобласти развернуто 2 678 ковидных коек, из них 1 031 — свободны. За последние сутки коронавирус подтвердился у 244 жителей региона.