Выходи, я убью тебя!: Агрессивный водитель на Mustang устроил жесткие разборки на Таллинском шоссе

Агрессора уже нашли и задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Как сообщает пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 26 июля в полицию обратился 19-летний водитель автомобиля Mazda. Молодой человек рассказал, что около 21.00 он ехал по Таллиннскому шоссе в сторону поселка Новое Горелово. На Лиговском путепроводе его подрезал водитель Ford Mustang, после чего обогнал и принудил остановиться.

В соцсетях появилось видео из машины пострадавшего: агрессор подошел к машине, разбил водительское стекло и несколько раз ударил молодого человека. После водитель “Мустанга” скрылся.

Подозреваемого вскоре поймали, им оказался 23-летний уроженец закавказского государства.Его автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку после обнаружения признаков подделки номеров.