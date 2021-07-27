Россиянин стал лучшим в весе свыше 80 килограмм, победив в финале македонца Деяна Георгиевского.

Копилка золотых медалей сборной России на Олимпийских играх в Токио продолжает стремительно пополняться. Недавно мы писали о том, как россиянин Храмцов завоевал историческую золотую медаль по тхэквондо, сражаясь с травмой руки. Очередную золотую медаль по тхэквондо взял россиянин Владислав Ларин.

Спортсмен стал лучшим в весе свыше 80 килограмм, победив в финале македонца Деяна Георгиевского.