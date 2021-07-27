Ленобласть приготовила самозанятым 190 «Портфелей услуг»

Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти начал приём заявок от самозанятых граждан на получение комплекса услуг в рамках проекта «Портфель самозанятого».

В «портфель» входят необходимые услуги для бизнеса, которые Фонд предлагает бесплатно: услуги по созданию дизайнерских макетов для полиграфической продукции, услуги профессионального фотографа для снимков продукции, консультации юриста, составит шаблоны договоров, а также консультации маркетологов по продвижению бизнеса в социальных сетях.

В Ленобласти на данный момент насчитывается более 33 тысяч самозанятых граждан. В первом пилотном проекте «Портфель самозанятого» смогут принять участие и получить услуги только 190 человек. Заявку на получение «Портфеля самозанятого» можно заполнить по ссылке.

Напомним, что статус самозанятого позволяет брать кредиты в банках с фиксированной ставкой. Начинающие самозанятые предприниматели (срок регистрации – от 0 месяцев) могут получить до 500 тысяч рублей на срок до 3 лет, а действующие предприниматели (срок регистрации – от 3 месяцев) могут получить до 1 млн рублей сроком до 3 лет для развития своего бизнеса. Обеспечение и залоги не требуются.

Также самозанятым в Ленобласти доступно не только обучение по специальным программам, таким как «Самозанятость: шаг к личному успеху», но и любые тренинги, семинары, мастер- классы для начинающих и действующих предпринимателей, которые проводит Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти. Вся информация об обучении и мероприятиях размещена на сайте в разделе «Мероприятия».

Для тех, кто делает свои первые шаги в предпринимательстве или хотел стать предпринимателем, но не решился, – самозанятость дает возможность начать бизнес просто и без юридических сложностей. В центре «Мой бизнес» Ленобласти (в Санкт-Петербурге) и в муниципальных организациях поддержки предпринимательства в вашем городе или районе вас проконсультируют по вопросам регистрации, ведения и развития своей деятельности. По юридическим, финансовым и вопросам маркетинга в центре «Мой бизнес» предоставят более углубленные индивидуальные консультации профильных экспертов.