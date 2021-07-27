Россия внесла в ООН первый в мире проект конвенции о противодействии киберпреступности

Как сообщают РИА «Новости», Россия внесла в Организацию Объединенных Наций (ООН) первый в мире проект конвенции о противодействии киберпреступности.

В рамках проекта предложено добавить новые составы преступлений для пресечения международных правонарушений в it-сфере, расширить возможности для арестов, конфискации и возврата активов.

Кибербезопасность – одна из важнейших тем для переговоров российских и зарубежных политиков. В частности, этот вопрос затрагивался на встрече президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом 16 июня.