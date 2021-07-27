Фирма из Екатеринбурга оставила юных пациентов Ленобласти без техники для подачи кислорода

Как сообщает 27 июля УФАС, в реестр недобросовестных поставщиков включено ООО «Партнер» из Екатеринбурга за срыв поставки дыхательных контуров в Ленинградскую детскую клиническую больницу.
Дыхательные контуры – медицинские устройства для подключения кислорода, удаления диоксида кислорода или для подачи пациенту дыхательной смеси. Поставщик не выполнил поставку и проигнорировал направленные претензии.
В результате действий поставщика создалась угроза работе детской областной больницы. Как сообщают в УФАС, в детской клинической больнице развернуто 409 коек, за год лечение получают свыше 12 тысяч пациентов, проводится около 6000 операций.
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