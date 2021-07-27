Россия оказалась в первой четверке медального зачета на Олимпиаде в Токио

Во вторник, 27 июля, завершился четвертый день летней Олимпиады-2020 в Японии. По итогам соревнований Россия осталась на четвертом месте в медальном зачете — 18 медалей, из которых 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых.

Как передает портал Спорт-Экспресс, во вторник, 27 июля, в составе национальной сборной России отличились 11 наших соотечественников.

Так, в спортивной гимнастике золото в командном первенстве завоевали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

В заплыве на дистанцию 100 метров на спине двое россиян, Евгений Рылов и Климент Колесников, завоевали по медали, золотую и серебряную соответственно.

В пулевой стрельбе в медальный зачет России свой вклад внесли Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов (серебро) — пневматический пистолет, командное первенство. Юлия Каримова и Сергей Каменский (бронза) — пневматическая винтовка, командное первенство.

В соревновании по тхэквондо Владислав Ларин в категории свыше 80 кг завоевал золотую медаль.