Во Всеволожске застройщик закончил долгострой — ЖК «Северный вальс»

Комитет Госстройнадзора выдал заключение о соответствии (ЗОС) для первого корпуса ЖК «Северный вальс» во Всеволожске.

Как рассказали в правительстве Ленобласти, сейчас Госстройнадзор ждет заявления на ввод. В первом корпусе со встроенным детским садом заключено 478 договоров долевого участия.

Администрация Ленобласти помогала застройщику с подключением к сетям и во взаимоотношениях с ресурсоснабжающими организациями. Также была привлечена компания-донор, которая построила примыкание от комплекса к Дороге жизни.

Жилой комплекс «Северный вальс» — это очередной проект от застройщика «Петрострой», расположенный в городе Всеволожск Ленобласти. Трудности с ЖК «Северный вальс» возникли уже на этапе создания. Тогда прокуратура вынесла предостережение, выяснив, что жилой комплекс возводится на землях Ржевского полигона, принадлежащего Министерству обороны.

Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. Всего на решение этого вопроса необходимо 8 млрд рублей, из которых регион уже выделил 3,6 млрд.

Всего в регионе 203 объекта по которым нарушены свыше 6 месяцев сроки передачи квартир дольщикам, из них 123 признаны проблемными. По 93 домам до конца 2021 года будет принято решение о достройке или выплате компенсаций дольщикам.

Напомним, что Ленобласть – в числе лучших по России по количеству завершенных проблемных объектов долевого строительства. На данный момент доля долгостроев в регионе – 8% от введенных домов.