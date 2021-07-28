ВОЗ: В мире смертность от коронавируса за неделю выросла на 21%

Заражаемость COVID-19 в мире за минувшую неделю увеличилась на 8%.

По данным ВОЗ, за неделю смертность от ковида выросла на 21%, а заражаемость — на 8%. В мире выявлено свыше 3,8 млн случаев заражения, жертвами коронавируса стали более 69 тыс. человек.

Наибольшее увеличение числа летальных исходов зафиксировано в Юго-Восточной Азии, где от ковида умерли свыше 21 тыс. человек (на 30% больше, чем на прошлой неделе), а также в Северной и Южной Америке — более 28 тыс.( на 29% больше).

В Северной и Южной Америке заболеваемость коронавирусом увеличилась на 30%, в Западно-Тихоокеанском регионе — на 25%, в Европе — на 3%. В Африке этот показатель уменьшился на 9% в, в Юго-Восточной Азии — на 7%, в Восточном Средиземноморье — на 4%.

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Больше всего инфицированных за неделю обнаружено в США — 500 332 человека, в Бразилии — 324 334, в Индонезии — 289 029, в Великобритании — 282 920, в Индии —265 836.