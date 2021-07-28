На трассе «Нарва» автомобиль вылетел в кювет, один человек погиб

ДТП с летальным исходом произошло рано утром 27 июля на 92 километре трассы «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти.

По предварительным данным, Skoda Octavia под управлением 40-летнего водителя вылетела в кювет и перевернулась. В результате 38-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. Водителя и 44-летнюю пассажирку госпитализировали с тяжелыми травмами. Обстоятельства произошедшего выясняются.