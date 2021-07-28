Путин поручил со 2 августа начать единовременные выплаты на школьников

Владимир Путин поручил начать единовременные выплаты на школьников раньше обозначенного срока.

В своем поручении Путин отметил, что выдавать деньги нужно со 2 августа. Он пояснил, что выплаты, сделанные заранее, помогут спокойно родителям подготовить детей к началу учебного года.

Напомним, единовременную выплату 10 тысяч рублей получат семьи с детьми школьного возраста — от шести до 18 лет. А также родители школьников с ограниченными возможностями здоровья в возрасте старше 18 лет или их законные представители.