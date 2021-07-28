Гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзу Олимпиады в личном многоборье

Российский гимнаст Никита Нагорный стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в индивидуальном многоборье.

По результатам выступления на шести снарядах он набрал в общей сумме 88,031 балла. Еще один россиянин Артур Далалоян занял шестое место (86,248).

Для Нагорного это вторая медаль на Олимпиаде-2020 — ранее он завоевал золото в командных соревнованиях.

Летние олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио. В течение 16 дней будет разыграно 339 комплектов медалей. Участие в Олимпиаде примут около 11 тысяч спортсменов. Более подробная программа соревнований по ссылке.