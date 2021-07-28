Губернатор подтвердил, что такая проблема существует в ряде больших городов Ленинградской области, в том числе в Гатчине и во Всеволожске. Трудности связаны с недостатком земли в таких городах.

Сегодня, 28 июля, на прямую линию губернатора Ленобласти Александра Дрозденко обратилась многодетная семья из Гатчины. По их словам они уже долгое время находятся в очереди за участком земли.

Губернатор подтвердил, что такая проблема существует в ряде больших городов Ленинградской области, в том числе в Гатчине и во Всеволожске. Трудности связаны с недостатком земли в таких городах.

Александр Дрозденко обязал муниципалитеты проконтролировать данную проблему, поскольку они имеют нужные полномочия. В Гатчину с этими целями будет организован рабочий выезд областного комитета по управлению государственным имуществом.

Также взамен участка можно получить земельный сертификат в 350 тысяч рублей. Однако он не действует на территории Гатчины, Всеволожска и Ломоносова.

Помимо прочего, губернатор отметил, что муниципалитетам выделяются субсидии на то, чтобы они обеспечивали земли для многодетных дорогами, проводили туда газ, воду и электричество.