Пожилую жительницу Сумино ищут в лесах у деревни Извара

По информации ivbg.ru, 28 июля около 12:30 в экстренные службы сообщили об исчезновении 66-летней жительницы поселка Сумино в лесах окрестностей деревни Извара в Волосовском районе.
В поисках задействовали сотрудников поисково-спасательного отряда из Тосно. Также планируется привлечь группы «Экстремума» и «Лизы Алерт».
По словам соседей, пенсионерка часто посещала лес возле Извары в поисках ягод.
Вам будет интересно
Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, две женщины подрались из-за оставленной на траве коляски во дворе в Мурино во Всеволожском...
28.07.2021 63