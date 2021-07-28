Пожилую жительницу Сумино ищут в лесах у деревни Извара

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 28 июля около 12:30 в экстренные службы сообщили об исчезновении 66-летней жительницы поселка Сумино в лесах окрестностей деревни Извара в Волосовском районе.

В поисках задействовали сотрудников поисково-спасательного отряда из Тосно. Также планируется привлечь группы «Экстремума» и «Лизы Алерт».

По словам соседей, пенсионерка часто посещала лес возле Извары в поисках ягод.

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