В Ленинградской области растет число самозанятых граждан – сейчас их уже более 33 тысяч человек. Чем так привлекателен статус самозанятого? Кто и почему становится самозанятым и какие меры государственной поддержки самозанятые могут получить?



На эти и другие вопросы нам ответили заместитель директора Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области Ольга Шахова и начальник отдела финансовой поддержки Фонда Полина Николаева.





Ольга Шахова убеждена, что статус самозанятого для инициативных людей – отличный шанс проявить свои способности и заработать деньги.

У нас, действительно, самозанятых граждан становится все больше: только за первую половину года прирост составил более 11 тысяч человек. И это абсолютно оправдано. Статус самозанятого дает возможность дополнительного заработка, при этом можно совмещать эту деятельность с основной работой или учёбой абсолютно легально. Ведь кто-то уже работал сам на себя, но оставался «в тени», ощущая при этом дискомфорт.

А для кого-то самозанятость – это монетизация хобби, возможность попробовать свои силы в организации своего дела: получится – можно идти дальше и открывать свой первый настоящий бизнес. С одной стороны, «Налог на профессиональный доход» (так называется налоговый режим для самозанятых) — предельно простой и необременительный режим налогообложения, с другой – возможность работать открыто, рекламировать свои товары и услуги, продавать их не только физлицам, но и заключать официальные договоры с предприятиями и организациями, пользоваться мерами господдержки.

В каких сферах трудится больше всего самозанятых?

В Ленинградской области — в сфере грузовых и пассажирских перевозок, мелкого производства и продажи товаров, изготовленных собственноручно, в сфере красоты и здоровья, консалтинга и репетиторства, строительства и ремонта.

Но это, конечно, не исчерпывающий перечень: люди у нас инициативные – направлений, по которым они работают, гораздо больше.

В 2020 году, когда в Ленинградской области началось внедрение нового налогового режима, мы вместе с комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка организовывали во всех муниципальных образованиях области информационную кампанию. Организовали круглые столы и семинары, выпустили листовки и плакаты, начали проводить совместно с муниципальными фондами поддержки предпринимательства специальную обучающую программу «Самозанятость – шаг к личному успеху», индивидуальные консультации. В этих мероприятиях приняли участие почти 1000 человек. И это всегда было интересно — у людей была масса вопросов, поэтому привлекали специалистов налоговой службы, Пенсионного фонда, Сбербанка России, который к тому времени уже запустил мобильное приложение «Мой налог» для самозанятых. Такая информационно-просветительская работа позволила нам, как говорится, в первом приближении понять, какая поддержка нужна тем, кто хочет стать самозанятым и кто уже стал самозанятым.

Конечно, на определенном этапе требуются деньги: нужны средства на сырьё, на материалы, на оборудование и инструменты.

Разумеется, нужны клиенты: чем их больше, тем устойчивее заработок. Поэтому так востребованы советы маркетологов, знающих, как продвигать товары и услуги, особенно, в социальных сетях.

Но в самом начале очень нужна информация! Обычная: с чего начать, что делать. Очень востребована сама возможность общения: кто что уже предпринял, став самозанятым, что получилось, а что не очень. Это опыт, которым наши люди с радостью готовы делиться. Поэтому мы всегда предлагаем создавать чаты по сферам деятельности или любые другие — главное, чтобы была эта возможность общения.

Надо отметить, что весь наш опыт участия в большой работе по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» показывает, какое это, на самом деле, значимое и востребованное дело — развитие самозанятости. Это ведь будущие предприниматели!

В 2021 году перечень мер господдержки для самозанятых граждан у нас в Ленинградской области был значительно расширен. Появились консультации профильных экспертов — по маркетингу и по правовым вопросам, пошли первые микрозаймы, новые обучающие программы. Впервые конкурс «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка» Ленинградской области был проведен, в том числе, по 5 номинациям для самозанятых граждан. Смельчаков нашлось 16 человек. И некоторые проекты самозанятых были даже сильнее и ярче, чем предпринимательские. Впервые мы пригласили на спортивный форум не только предпринимателей, но и самозанятых, они вошли в состав команд от всех районов. А сейчас запускаем специальный проект «Портфель самозанятого» — это набор необходимых услуг (юридические консультации, дизайн полиграфии, фотосъемка товаров и услуг, рекомендации по социальным сетям), которые наш Фонд предоставит бесплатно. Уже с первых дней регистрации на сайте мы получили 50 заявок, а всего набираем 190 человек. Так что шанс попасть в проект еще есть.

Начальник Отдела финансовой поддержки Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области Полина Николаева подробно рассказала, как работают меры финансовой поддержки самозанятых, кто ими может воспользоваться и на какие цели можно получить деньги. Причем, важно подчеркнуть: речь идёт о льготных государственных микрозаймах.

С конца 2020 года в Ленобласти успешно работают две программы финансовой поддержки самозанятых. Они предусматривают возможность предоставления льготной финансовой помощи, например, на сумму до 200 тысяч рублей без залога на ведение деятельности. Эта сумма может быть предоставлена, если самозанятый не менее 3 месяцев зарегистрирован в статусе самозанятого, реально занимается своим любимым делом и получает доход.

Сумма льготного займа может быть и больше — до 500 тысяч рублей. Но здесь уже нужно, чтобы официальная деятельность самозанятого велась не менее полугода. И ещё требуется залог любого имущества, в том числе и третьих лиц.

Сейчас ставка льготного кредитования самозанятых жителей Ленобласти через наш Фонд — 6,5 процентов годовых. Разумеется, без комиссий и прочих вынужденных трат, которые неизбежны при коммерческом кредитовании.

Исходя из нашего опыта выдачи государственных микрозаймов, чаще всего эти заёмные средства тратятся самозанятыми на приобретение техники, оборудования и материалов.

Вот только несколько примеров из нашей практики: фотограф взял у нас льготный микрокредит на профессиональную камеру, арендодатель — на ремонт и обустройство помещений, мастер в сфере красоты — на кресло для педикюра, мастер по ремонту откатных ворот и шлагбаумов — на диагностическое оборудование, логист — на покупку грузового автомобиля.

То есть с помощью льготного государственного микрофинансирования люди смогли сделать прямые и крайне важные вложения в развитие своего дела.

А механизм получения льготного микрокредита в Фонде предельно прост: по кабинетам бегать не надо, необходимо дистанционно — на сайте 813.ru

заполнить анкету и заявку, одним кликом выгрузить справку из приложения «Мой налог» и отправить.

Специалист Фонда сам свяжется с подавшим заявку человеком, проведёт интервьюирование, Обработка и уточнение полученной информации занимает три рабочих дня, и Фонд принимает решение.

После того, как льготный микрозайм одобрен, нужно будет только один раз посетить Фонд — для удостоверения личности и подписания необходимых документов. Деньги в этот же день будут зачислены на карточный счет.

Кстати, в ходе интервьюирования и уточнения информации вполне может выясниться, что сфера деятельности самозанятого или территориальная особенность, или ещё целый ряд обстоятельств, предусмотренных нормативными документами, позволяют Фонду предоставить льготный заем по ещё более сниженной ставке.

Так что обращайтесь — мы всегда будем рады помочь. Мы ведь так и называемся: Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области. Подробнее о нас на сайте https://813.ru/.