Китайского миллиардера посадили на 18 лет за «провоцирование неприятностей»

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает The Guardian, суд города Гаобейдянь провинции Хэбэй приговорил китайского сельскохозяйственного магната Сунь Даву к 18 годам лишения свободы.

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Фото: lenta.ru / Zhang Ke / VCG / Getty Images

Предприниматель арестован 11 ноября 2020 года вместе с супругой, двумя сыновьями и невестками. Приговор был вынесен после тайных слушаний. Суд постановил, что мужчина виновен в организации толпы для нападения на государственные органы, препятствовании государственному управлению, разжигании ссор и провоцировании неприятностей.

По мнению The Guardian, такие формулировки в Китае используются в политических уголовных делах во время преследования правозащитников и диссидентов.

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27.07.2021 173
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