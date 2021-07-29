Китайского миллиардера посадили на 18 лет за «провоцирование неприятностей»

Как сообщает The Guardian, суд города Гаобейдянь провинции Хэбэй приговорил китайского сельскохозяйственного магната Сунь Даву к 18 годам лишения свободы.

Предприниматель арестован 11 ноября 2020 года вместе с супругой, двумя сыновьями и невестками. Приговор был вынесен после тайных слушаний. Суд постановил, что мужчина виновен в организации толпы для нападения на государственные органы, препятствовании государственному управлению, разжигании ссор и провоцировании неприятностей.

По мнению The Guardian, такие формулировки в Китае используются в политических уголовных делах во время преследования правозащитников и диссидентов.