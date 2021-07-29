В Тосненском городском парке достраивают велодорожки

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
НАЦПРОЕКТЫ – НОВОСТИ ИЗ РАЙОНОВ: Тосненский парк преображается
Фото: администрация Ленобласти

Дорожки для велосипедистов в скором времени будут асфальтированы. Также в парке в скором времени установят новое уличное освещение для комфортных прогулок.

Городской парк Тосно заметно преображается. В скором времени велосипедисты смогут проехаться по новой велодорожке, построенной в парке. Укладка песчаной и щебеночной подушки на велодорожках уже завершена, в скором времени они будут заасфальтированы. Работы проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Также в парке в скором времени установят новое уличное освещение для комфортных прогулок.

Первоначальный этап реконструкции завершится к 1 сентября.

Вам будет интересно
В Тосненском городском парке достраивают велодорожки Тосно, Тосненский городской парк, парк, Ленобласть, Жилье и городская среда, велодорожки
Началось строительство велодорожки между Москвой и Петербургом
В Московской области стартовал первый этап строительства велодорожки, которая в будущем свяжет Москву и Петербург.  Первый участок велодорожки соединит города Яхрома...
16.06.2021 510
Автор