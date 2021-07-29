Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что потребителей спасут ярмарки, цены на которых намного ниже, чем в сетевых магазинах.

Торгово-промышленная палата провела заседание для обсуждения роста цен на продукты. Резкий цен рост на «борщевой набор» не остался без внимания специалистов.

Как заявила Елена Пономарева, аналитик, рост цен связан с падением производства овощей в России и ростом импорта, привязанному к курсу валюты. В связи с этим потребление продуктов «борщевого набора» снижается, а цены увеличиваются, уверена эксперт.

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что потребителей спасут ярмарки, цены на которых намного ниже, чем в сетевых магазинах. Они выравнивают цены и позволяют реализовать продукцию местным фермерам и владельцам подобных хозяйств.

Для урегулирования цен, необходимо чтобы был налажен прямой контракт производителя с торговой сетью, уверена Ольга Волкова, председатель Совета участников регионального и потребительского рынка ЛОТПП. По ее словам торговые сети вынуждены держать цены на «борщевой набор» минимальными, зачастую торгуя с отрицательной наценкой, поскольку эта линейка привлекает в магазин покупателей. Рост цен в данном случает происходит из-за большого количества перекупщиков.

В конце заседания депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что рабочая группа доработает и внесет в правительство Ленобласти свои предложения по решению проблемы.