Денис Седов: КАД-2 даст дополнительный импульс развития Всеволожского, Гатчинского, Тосненского и других районов Ленобласти

Как сообщает online47.ru, решение о строительстве второго кольца вокруг Северной столицы, озвученное Владимиром Путиным на встрече с губернаторами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, уже реализовывается.

РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина отмечает, что перед Минтрансом и «Автодором» уже поставлена задача проработать трассировку и примерные сроки реализации нового обхода Санкт-Петербурга по территории Ленинградской области.

«После этого, когда у нас будет предварительная информация, мы уже примем окончательное решение — какой источник, какой срок, платная или не платная, кто будет проектировать, кто будет строить», – цитирует Марата Хуснуллина СМИ

Решения по ключевым параметрам проекта, по данным агентства, могут быть приняты в течение двух месяцев.

«Второй КАД для Ленобласти важен с нескольких точек зрения: первое — усиление транспортных связей между населенными пунктами. Второе, которое связано с первым, — импульс для развития экономики малых городов за счет ускорения доставки грузов. Третье — вывод грузового транзита, за счет чего вырастет безопасность движения», – рассказал Денис Седов

По словам главы комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Дениса Седова, проект поспособствует развитию Всеволожского, Гатчинского, Тосненского и других районов региона.