Россия остается на четвертом месте в медальном зачете на Олимпиаде в Токио

Российским спортсменам не удалось сдвинуться с четвертого места по количеству золотых медалей на Олимпиаде-2020 в Японии. На данный момент Китай и Япония в лидерах медального зачета — у них по 15 золотых медалей.

По результатам четверга, 29 июля Россия остается на четвертом месте, передает портал Спорт-Экспресс. Всего на масштабном спортивном событии наши спортсмены завоевали 8 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.

В итоге, за шестой день олимпийских игр наши соотечественники принесли в общую копилку медального зачета 1 золото, 1 серебро и 3 бронзы.

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Так, россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряную медаль в академической гребле.

Российский спортсмен Климент Колесников стал третьим на дистанции 100 м вольным стилем.

Бронзовую медаль получил россиянин Нияз Ильясов в соревновании по дзюдо в категории до 100 кг.

Золото нашей стране принесли российские рапиристки в фехтовании. Россиянки победили в финале у Франции со счетом 45:34.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова заняла третье место в индивидуальном многоборье.