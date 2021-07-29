Непривитым россиянам, приезжающим из-за рубежа, продлили срок сдачи тестов

Теперь возвращающимся из-за границы гражданам России необходимо будет сдавать тест на коронавирус в течение четырех дней.

Как сообщают в четверг, 29 июля, РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор, сдать тест на коронавирус не переболевшим и непривитым россиянам, приезжающих из-за рубежа, необходимо в четырехдневный срок.

Соответствующее постановление главного санитарного врача России Анны Поповой опубликовали на официальном портале правовой информации

Результаты теста на Covid-19 необходимо будет загружать в личный аккаунт на портале «Госуслуги». Необходимости сдавать тест не будет, если гражданин в течение последнего года вакцинировался или в последние шесть месяцев переболел коронавирусом, однако это тоже необходимо будет подтвердить, загрузив документы на «Госуслуги».