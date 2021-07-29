В Ленобласти от бешенства привили порядка 10 тысяч животных

В Ленинградской области продолжается бесплатная вакцинация домашних животных от опасного вируса бешенства. За прошедшие пол года в регионе привито порядка 10 тысяч питомцев.

Об этом сообщают Невские новости со ссылкой на группу Минус коронавирус. Ленобласть в социальной сети «Вконтакте». За 2021 год ветеринары уже вакцинировали более 8,5 тысяч кошек и более 2 тысяч собак.

«По закону, от бешенства должны быть привиты все животные старше трех месяцев», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Госдуму внесли на рассмотрение новый законопроект, который должен запретить продажу животных в зоомагазинах и рынках.