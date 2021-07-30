Россиян предупредили об увеличении длительности болезни при дельта-штамме

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов предупредил о высокой продолжительности заболевания COVID-19 при заражении штаммом «Дельта».
По словам эпидемиолога, генотип штамма «Дельта», обнаруженного в Индии, характеризуется более быстрым распространением вируса и более тяжелым течением болезни.
— Новый штамм внес некоторые коррективы в сроки инкубационного периода — он стал более коротким, а длительность заболевания, напротив, увеличилась, потому что инфекция протекает тяжелее, — заявил Горелов в беседе с РИА Новости.
Эксперт Роспотребнадзора добавил, что, как и при заражении другими вариантами SARS-CoV-2, тяжесть болезни во многом зависит от вирусной нагрузки, полученной человеком при инфицировании, а также от состояния иммунной системы при встрече с вирусом.
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