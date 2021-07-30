Спасатели Ленобласти на носилках вынесли из леса заблудившуюся пенсионерку

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Волосовском районе Ленобласти спасатели вынесли из леса пенсионерку, которая пропала еще 27 июля. 

Женщину нашли волонтеры отряда «Лиза Алерт» в лесу возле Извары. Спасатели ПСО Тосно эвакуировали пострадавшую и передали сотрудникам скорой помощи. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Спасатели Ленобласти на носилках вынесли из леса заблудившуюся пенсионерку спасатели, Ленобласть, Извара, заблудилась в лесу, Волосовский район, аварийно-спасательная служба Ленобласти
Спасатели Ленобласти на носилках вынесли из леса заблудившуюся пенсионерку спасатели, Ленобласть, Извара, заблудилась в лесу, Волосовский район, аварийно-спасательная служба Ленобласти
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти, ВК

Ранее мы рассказывали, что двое подростков отправились на велосипедах из Синявино до Кусино, но заблудились. На их поиски отправились спасатели.

Автор