Спасатели Ленобласти на носилках вынесли из леса заблудившуюся пенсионерку

В Волосовском районе Ленобласти спасатели вынесли из леса пенсионерку, которая пропала еще 27 июля.

Женщину нашли волонтеры отряда «Лиза Алерт» в лесу возле Извары. Спасатели ПСО Тосно эвакуировали пострадавшую и передали сотрудникам скорой помощи. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Ранее мы рассказывали, что двое подростков отправились на велосипедах из Синявино до Кусино, но заблудились. На их поиски отправились спасатели.