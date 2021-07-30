В Ленобласти новый учебный год начнется в очном формате

С 1 сентября 2021 года занятия у всех классов в школах Ленобласти будут проходить в традиционном формате. Введение онлайн-обучения в настоящий момент не планируется.

“На сегодняшний день предпосылок для организации дистанционного обучения в регионе нет”, — сообщили « Известиям » в региональном департаменте образования.

Однако школы продолжат работать с различными ограничениями. В частности, минимизация контактов детей внутри школы, закрепление за каждым классом постоянного кабинета, посещение столовой по графику, ежедневные измерения температуры и регулярная дезинфекция.

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Все те правила, которые действовали в прошлом учебном году, поскольку они показали свою эффективность, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что подсчитаны расходы россиян на сбор детей в школу в 2021-2022 учебном году.