Российская лучница Елена Осипова выиграла еще одну серебряную медаль Олимпиады в Токио

Российская лучница Елена Осипова завоевала серебро в личном первенстве на Олимпиаде в Токио.

В финальной встрече Осипова уступила кореянке Ан Сан со счетом 5:6. Бронзу завоевала итальянка Лучилла Боари.

Для Елены Осиповой это уже вторая медаль на Олимпийских играх: есть еще серебро в командных соревнованиях.

Сейчас в активе россиян 10 золотых, 13 серебряных и девять бронзовых медалей. Команда находится на четвертом месте в общем зачете.

Летние олимпийские игры завершатся 8 августа. Более подробная программа соревнований по ссылке.