Российская лучница Елена Осипова выиграла еще одну серебряную медаль Олимпиады в Токио

Автор: Гузель Галимова
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Российская лучница Елена Осипова завоевала серебро в личном первенстве на Олимпиаде в Токио. 

В финальной встрече Осипова уступила кореянке Ан Сан со счетом 5:6. Бронзу завоевала итальянка Лучилла Боари. 

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Источник: t.me/Match_TV

Для Елены Осиповой это уже вторая медаль на Олимпийских играх: есть еще серебро в командных соревнованиях.

Сейчас в активе россиян 10 золотых, 13 серебряных и девять бронзовых медалей. Команда находится на четвертом месте в общем зачете.

Летние олимпийские игры завершатся 8 августа. Более подробная программа соревнований по ссылке.

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