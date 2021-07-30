Мужчина, разыскиваемый за побои в Гатчине, задержан в «Пулково»

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 29 июля около 20:00 сотрудники транспортной полиции в аэропорту «Пулково» задержали 54-летнего жителя Санкт-Петербурга, который собирался улететь в Краснодар.

Установлено, что с апреля 2021 года мужчину разыскивала полиция Гатчины. Его подозревают в умышленном причинении травм средней тяжести. Уголовное дело возбуждено в ноябре 2020 года.

Задержанный доставлен в отдел полиции в Гатчине.

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29.07.2021 86
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