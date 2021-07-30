Российский регион полностью прекратил все платежи, а его бюджет признан недействительным

Как сообщает РИА «Новости», апелляционный суд в Новосибирске признал законным решение Верховного суда Хакасии и объявил бюджет региона недействительным.

В связи с этим все государственные платежи региона полностью прекращены до принятия нового бюджета.

Ныне отмененный закон о бюджете принят в декабре 2020 года. Доходная часть в нем составляла 37,9 млрд рублей, а расходная — 42,5 млрд рублей. Таким образом, дефицит достигал почти 4,6 млрд рублей — 19%.

Бюджетный кодекс России ограничивает этот параметр 15%. Из-за этого в начале 2021 года прокуратура Хакасии обратилась в суд с требованием признать закон о бюджете недействительным.