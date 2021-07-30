Перекрывать трассу «Сортавала» будут поэтапно.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 9 августа по 5 сентября будут попеременно перекрывать одну из двух полос движения в направлении Петербурга. Дополнительно в этот период будет производиться поочередное перекрытие съездов на транспортной развязке 9 километра трассы, в районе деревни Скотное Всеволожского района Ленобласти.

С 21 августа по 12 сентября 2021 года будут попеременно перекрывать одну из двух полос движения в направлении Сортавалы. Во время перекрытия одной полосы, по второй свободной полосе будет ограничена скорость до 50 км/ч.

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.