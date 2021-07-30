На трассе «Сортавала» до середины сентября ограничат пропускную способность

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Перекрывать трассу «Сортавала» будут поэтапно. 

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 9 августа по 5 сентября будут попеременно перекрывать одну из двух полос движения в направлении Петербурга. Дополнительно в этот период будет производиться поочередное перекрытие съездов на транспортной развязке 9 километра трассы, в районе деревни Скотное Всеволожского района Ленобласти.

d218976f-f414-4284-8dbe-40fbb9f92fe1
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

С 21 августа по 12 сентября 2021 года будут попеременно перекрывать одну из двух полос движения в направлении Сортавалы. Во время перекрытия одной полосы, по второй свободной полосе будет ограничена скорость до 50 км/ч.

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

Вам будет интересно
На трассе «Сортавала» до середины сентября ограничат пропускную способность ФКУ Упрдор "Северо-Запад", сортавала, ограничено движение
На шести федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 
Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 30 июля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской...
30.07.2021 77
Автор