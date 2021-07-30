Ленинградцы активно осваивают новые профессии

Более 1500 жителей Ленобласти подали заявки на бесплатное профессиональное обучение 390 человек уже приступили к обучению.
128 ленинградцев уже завершили обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». В десятке наиболее востребованных направлений подготовки: таргетолог и SMM-специалист, специалист по кадровому администрированию, специалист по государственным закупкам, работе на электронных торговых площадках и маркетплейсах, современные образовательные технологии в дошкольном образовании, дополнительном образовании детей и в начальной школе, агент по операциям с недвижимостью, парикмахерское искусство, охрана труда, веб-дизайн и разработка, социальная работа, документационное обеспечение управления и архивоведение.
Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Для посещения Центров занятости в «оранжевой» и «красной» зонах необходимо записаться по телефонам или с помощью электронной почты соответствующих районных филиалов, контакты размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.
Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи.